大阪桐蔭・中野大虎インタビュー（前編）申し入れのあった球団スカウトとの面談は、いつもあいさつ代わりの確認から始まった。「やっぱり、阪神ファンなの？」これにいつもの笑顔で「はい」と返し、場が和んだところで本題へ。これが毎回のパターンになった。根っからの阪神ファンと公言する大阪桐蔭・中野大虎photo by Sankei Visual【祖父は阪神の私設応援団】「名前に『虎』が入っちゃってますからね」そう言って笑うの