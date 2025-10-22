10月29日（水）に発売される鈴華ゆう子のソロニューアルバム『SAMURAI DIVA』から、表題曲「SAMURAI DIVA」が先行配信された。ミュージック・ビデオは22日20時にプレミアム公開される。アルバムオープニングを飾る「SAMURAI DIVA」は、作曲に「ONE PIEACE」や「サクラ大戦」などのアニメ作品を数多く手がけてきた作曲家・田中公平を迎え、ゲスト奏者に雅楽師・東儀秀樹が参加した豪華コラボレーションが実現した楽曲だ。日本の伝統