SNS総40万フォロワーを誇る日韓混合City-POP / ROCKバンドのCROWN HEADが、9月から4ヶ月連続リリースを実施中だ。その第二弾となる4thデジタルシングル「Cheese / +LOVE」が10月22日に配信開始となった。「Cheese」はライブ定番楽曲で、4ヶ月連続リリース第一弾の3rdデジタルシングル「ブルーシンドローム」に続き、メロディアスな楽曲に仕上がっているとのこと。同楽曲は、10月より放送開始となったレギュラーラジオ番組『CROWN C