静岡県焼津市の駿河ボクシングジムに所属する山本愛苺（めい、藤枝市立青島北中２年）と、弟の啓（けい、青島北小６年）が２２日、藤枝市役所を訪問。北村正平市長に賞状を披露した。２人は９月７日に東京・後楽園ホールで行われたボクシングの「ジュニア・チャンピオンズリーグ全国大会」に出場。愛苺はＵ―１５女子５１キロ級で準優勝、啓はＵ―１２男子４２・５キロ級で初優勝した。この大会で姉の愛苺は小５、小６と２連