２２日放送のフジテレビ系情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・午後２時４８分）では、２１日に自民党の高市早苗総裁が日本憲政史上初の女性首相に選出され、組閣を行ったことを報じた。コメンテーターで出演の元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は高市内閣の印象を聞かれると「仕事を見てから評価しよう！」と書いたフリップを披露。「僕もテレビに呼ばれて、こういう風にいろいろ聞かれるので個別に答えなきゃ