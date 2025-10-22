ジュニア（川崎皇輝※崎＝たつさき、元木湧、安嶋秀生、長瀬結星、大西風雅、阿達慶、高橋曽良）が22日、東京・IMM THEATERで上演される舞台『サマータイムマシーン・ブルース』囲み取材・フォトセッションに登壇。メインキャストを務める7人が開幕に向け意気込みを語った。【集合ショット】かわいい…！個性豊かな衣装で登場した川崎皇輝＆大西風雅ら今作は、とある大学のSF研究会の部室を舞台に、昨日と今日をタイムトラベル