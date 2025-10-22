おかやま晴れの国大使に就任したウエストランド・河本太さん 岡山県津山市出身のお笑いコンビ「ウエストランド」の2人が「おかやま晴れの国大使」に就任しました。 22日、東京で行われた就任式。 コンビで登壇する予定でしたが、井口浩之さんがなんとインフルエンザで急きょ欠席。河本太さんが1人で登場しました。 （ウエストランド／河本太さん）「（Q.1人での登場ですが？）不安ですよね、皆さんね。僕も不安な