関西学生アメリカンフットボール1部リーグで4勝1分けの関大が22日、大阪府吹田市で練習を公開。5戦全勝の立命大戦（26日、たけびしスタジアム京都）へ向け、DL生悦住（いけずみ）勝也（4年）が必勝を期した。「自分の信条は低く、強く、速く。昨年も立命大に勝っているけど、今年は自分の力で勝たせたいですね」チームきってのムードメーカーは卒業後、お笑い芸人を目指し、NSC（吉本総合芸能学院）の門を叩く。2016年のM―1