ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は22日、2日目が終了した。ヒヤリとしたが、何とか白星をつかみ獲った。末永和也（26＝佐賀）は2日目8Rでイン先マイ。3コース渡辺浩司の捲り差しが届きかけたものの、2マークで差し返して日またぎの連勝を飾った。「出足は凄くいい。ただ、グリップ感や舟の返りがまだしっかりしていない。回り足が来れば凄い足になると思う」。まだ課題を抱えているが、舟足自体は力強い動