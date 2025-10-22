元KAT−TUN中丸雄一（42）が22日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。嵐の二宮和也（42）との関係について語った。この日は嵐がファンクラブ向けのライブ配信開催を決定したことを受け中丸がコメント。淡々と「うれしいですね」と語った。以前、二宮のYouTube「よにのちゃんねる」に出演していたことを振られると「撮影今参加してないんで最近会ってないですけど、もちろんご連絡はたまーにしてます」と