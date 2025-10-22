午後6時17分頃、北海道地方で震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【画像】北海道・釧路市の様子震度4根室市、浜中町震度3釧路市、別海町、標津町、羅臼町震源釧路沖深さ40kmＭ5.1（ANNニュース）