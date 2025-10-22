10月末に韓国・慶州で開かれるアジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議に参加するとされる米トランプ大統領。その際、北朝鮮の金正恩総書記と会合することが確実視されているようだ。【画像】金正恩総書記とならぶ、李雪主夫人の“禁断のノースリーブ姿”2018年6月、シンガポールで行われた米朝首脳会談での金正恩朝鮮労働党委員長（当時／左）とトランプ米大統領©getty北朝鮮の内部事情に詳しい消息筋によると、北朝鮮側