日銀秋田支店は、県内の景気について「緩やかに回復している」として、去年11から続く判断を据え置きました。景気を判断する要素のうち、「生産」は先月に続いて「弱めの動き」で、日銀秋田支店は米価高騰に伴う商品の値上げによる影響を注視する必要があると指摘しています。日銀秋田支店は、今月の県内の景気を「緩やかに回復している」と判断しました。判断は去年の11月から変わっていません。景気の動向をみる、6つの分野も先