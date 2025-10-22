県内の最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットルあたり173円20銭でわずかに値上がりしました。灯油の宅配価格は先週より下がったものの依然高い水準となっています。今月20日、月曜日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり173円20銭で、前の週から10銭上がりました。ここ数か月は小幅な値動きが続いていましたが、価格を調査している石油情報センターは、パレスチナ・ガザ