大館市の子どもたちが自分たちで苗を植えたサツマイモを収穫しました。収穫したサツマイモは、来週、秋田市の大森山動物園に届けられ、カピバラやレッサーパンダなどにプレゼントされます。サツマイモを収穫したのは、大館市の南小学校の全校児童約70人です。22日は地元の保育園の園児や地域の人たちも参加しました。南小学校では2013年から、育てたサツマイモを秋田市の大森山動物園に寄贈しています。子どもたちの思いが詰