県が発注した工事をめぐる贈収賄事件の裁判が22日結審し、検察側は元県職員の男に懲役2年6か月を求刑しました。弁護側は執行猶予付きの判決を求めています。収賄の罪に問われているのは元県職員の齊藤一人被告57歳です。起訴状などによりますと齊藤被告は、県が発注した2022年度の道路補修工事や昨年度の発電所の土木工事などをめぐり、青森県に本社がある大成産業が下請け業者に選ばれるようあっせんした見返りとして、現金合わせ