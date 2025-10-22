市街地へのクマの出没が止まりません。22日は各地で人の生活圏にクマがとどまり続け、横手市では、市町村の判断で猟銃を発砲させることができる、緊急銃猟が県内で初めて行われました。弾は、とどまっていたクマ3頭すべてに命中しました。けがをした人はいませんでした。22日正午すぎ、横手市は報道機関に対して、市の中心部を流れる川の河川敷に“居座る”クマを捕獲するため午後1時に緊急銃猟の準備を始めると発表しました。進藤