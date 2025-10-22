日本航空（JAL）は、搭乗当日に購入ができる割引運賃「セイバー」の設定期間を、2026年3月28日まで延長した。「セイバー」は通常、搭乗前日まで購入可能な運賃。東京/羽田〜大阪/伊丹・小松線に限り、当日にも購入できる。片道運賃は、東京/羽田〜大阪/伊丹線が14,540円から、東京/羽田〜小松線が14,200円から。旅客施設使用料は含まれている。往復セイバー割引は適用されない。小児割引、障がい者割引、介護帰省割引は適用される