歌手の相川七瀬（50）が20日、自身のインスタグラムを更新。愛猫・虎ノ助くんに“作業を邪魔される”かわいらしい写真を投稿し反響を呼んだ。【写真】「可愛い迷惑行為」資料の上に居座る相川七瀬の愛猫・虎ノ助くん相川は「あの、やめてほしい 資料読めない #ねこあるある」のコメントとともに、虎ノ助くんが資料の上に居座っている写真をアップした。この投稿にファンからは「猫癒やしですね」「いよいよ修論のまとめかな