¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¡Ê37¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤Á¤ã¤ó¤ÈÃæÂ¼ËãÈþ¤Á¤ã¤ó¤È¾ÆÆù¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡Ê40¡Ë¤È¸µ¡Ö¥ß¥¹ÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2015¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¸½ºß¤Ï¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÃæÂ¼ËãÈþ»á¡Ê30¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ°Õ¼±¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡È½÷»Ò²ñ¡É3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ÎëÌÚÆà¡¹¡õ±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡õÃæÂ¼ËãÈþ