気象庁によりますと午後6時17分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、根室市、浜中町、震度3を観測したのは、釧路市、別海町、標津町、羅臼町となっています。震源地は釧路沖。震源の深さは40キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。