22日、山形県鶴岡市の山にキノコ採りに入った女性が戻っておらず、遭難したとみられます。 警察によりますと午後4時に警察に関係者から通報がありました。遭難したとみられているのは70代の女性で、鶴岡市羽黒町の山にキノコ採りに入り、夕方になっても戻っていないということです。 警察と消防が対応を検討しています。