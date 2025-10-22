「千輪桃花〜永遠に咲き誇る愛〜」 ＜シンデレラ・ヒロイン3部作＞の最高傑作との呼び声高い「シンデレラはオンライン中！」(2016年)で頭角を現し、ヤン・ヤンと7年ぶりに再共演した「消せない初恋」(2023年)でも熱いブロマンスが支持を集めたチャン・ビンビン(張彬彬)。そんな男性同士の固い絆や熱い友情モノがハマる一方で、端正な容姿を生かした古装劇にも引っ張りだこ。ヤン・ミー演じるヒロインの初恋相手を好演した「永