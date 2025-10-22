福井県知事にセクハラ疑惑が持ち上がりました。福井県は、杉本達治知事が今年4月、「不適切な内容のテキストメッセージを送った」とする職員からのセクシュアルハラスメントの通報があったと明らかにしました。今年夏ごろから外部の弁護士が調査に入り、今後、職員への聞き取りを進める予定です。福井県杉本達治 知事「ご迷惑をおかけすることになり、心からおわび申し上げます」杉本知事はメッセージを送った事実自体は認