22日の熊本県内は最低気温が、今シーズン最も低くなった所が多く、阿蘇山上ではストーブがお目見えしました。 22日の熊本県内の最低気温は南阿蘇や高森で12.9度、益城で14.5度など今シーズン一番の冷え込みとなりました。阿蘇山上の火口監視所ではけさ8時半頃に8.5度を観測し今シーズン初めてストーブを使い始めました。22日の最高気温は21日より大幅に低く11月上旬から中旬並みとなり肌寒く感じ