5歳の娘の遺体を自宅の冷凍庫に遺棄したとして、静岡県掛川市に住む37歳の女が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、掛川市に住む無職・川口陽子容疑者（37）です。警察によりますと、川口容疑者は、9月中旬、長女の晶子ちゃんの遺体を自宅の冷凍庫内に遺棄した疑いがもたれています。先月16日、川口容疑者が警察に対し、「5歳の娘が行方不明になった」と申告し、警察が捜査したところ、自宅の冷凍庫の中から遺体が見