ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は22日、2日目が終了した。江口晃生（群馬）は2日目6Rでインからコンマ13のトップスタートを決めて逃げ切り勝ち。「還暦のお祝いで勝たせてもらったよ（笑い）。峰（竜太）がいるレースで1着が獲れて貴重だよね。カカリがいいので自信を持ってターンができている。2マークは少し飛んだけど、年がいもなく興奮していたのかな」と満面の笑みを浮かべた。今年2月11日に60歳