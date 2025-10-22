北陸新幹線の延伸について自主研究会で議論する石川県選出の自民党国会議員ら＝22日午後、国会北陸新幹線の敦賀（福井県）―新大阪延伸を巡り、石川県選出の自民党国会議員による自主研究会は22日、延伸で得られる利益を費用で割った「費用対効果」の独自試算を公表した。1未満は投資に見合う開業効果が得にくいとされるが、現行計画の「小浜京都ルート」は0.4〜0.5にとどまった。以前、候補の一つだった滋賀県を通る「米原ルー