北海道警岩見沢署は22日、岩見沢市毛陽町の養鶏場で飼育されていた鶏17羽がヒグマに殺される被害があったと発表した。引っかかれたような傷があったが、食べられた痕跡はなかった。飼育棟のアルミ製ドアが破壊され、周辺には幅約13センチの足跡が複数残っていたという。道警によると、午前8時ごろに従業員が被害に気づいた。駆けつけたハンターらがヒグマによる被害と判断。襲ったのは1頭とみられるという。署によると、毛陽