22日午後6時17分ごろ、北海道で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は釧路沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度4を観測したのは、北海道の浜中町と根室市です。【各地の震度詳細】■震度4□北海道浜中町根室市■震度3□北海道釧路市標津町羅臼町別海町