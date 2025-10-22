文芸春秋は、伝統ある公募文学賞「オール読物新人賞」を今年度の第１０５回で休止すると発表した。２２日発売の雑誌「オール読物２０２５年１１・１２月号」にお知らせを掲載した。同賞は優れた短編小説に贈られる文学賞で、１９５２年の創設。藤沢周平など多くのエンターテインメント系の人気作家を生んだ。６２年から２００７年にはミステリーを対象とした「オール読物推理小説新人賞」も実施し、赤川次郎さんや宮部みゆきさ