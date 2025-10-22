自民党派閥の政治資金不記載事件に関係した議員7人が、副大臣・政務官に起用されました。政府は22日午後、臨時の閣議を開き、副大臣・政務官の人事を決定しました。自民党の派閥の政治資金不記載事件に関与した旧安倍派の議員7人が起用されています。副大臣では、堀井巌氏が外務副大臣、根本幸典氏が農林水産副大臣に起用されました。また、政務官には高橋はるみ氏などが起用されています。