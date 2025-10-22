午後6時17分ころ、北海道地方で震度4を観測するやや強い地震がありました。各地の震度は、震度4が、釧路中南部、根室南部。震度3が、根室北部、根室中部となっています。気象庁は今のところ津波に関する情報を発表していませんが、震源が海底の場合、津波のおそれがあります。念のため、津波に注意してください。詳しい情報が入り次第、お伝えします。