ボーイズグループMONSTA Xのメンバー、ショヌが『乗り換え恋愛4』のOSTを歌唱した。【写真】ショヌ、黒タンクトップからマッチョな肉体10月22日、所属事務所STARSHIPエンターテインメントによると、ショヌが参加したTVINGオリジナル恋愛リアリティ番組『乗り換え恋愛4』のOST Part3『As You Wish』がリリースされた。『As You Wish』は誰かの気持ちを確認したいが、簡単にはわからない夜の妙な緊張とときめきを盛り込んだ楽曲だ。