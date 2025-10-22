ロッテの秋季練習が22日、ZOZOマリンスタジアムで行われた。秋季練習初日から若手と共に汗を流す田村龍弘。この秋どんなテーマで練習に取り組んでいるのだろうかーー。田村は「来年からサブローさんが監督になりますけど、今年の（春の）都城のキャンプで僕めちゃめちゃ練習をやらされたんですよ。サブローさんも監督就任会見でめちゃめちゃやらせて怪我しなかったって言ってたじゃないですか、あれ、その中に僕はいってるん