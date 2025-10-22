都営住宅は本来、低所得者や住宅に困っている人を支援するための公的な住宅です。収入制限が設けられているにもかかわらず、「どうしてそんなに裕福な生活ができるの？ 」と感じている方もいるかもしれません。 本記事では制度の仕組み、意外な“抜け道”や“グレーゾーン”の実態について解説します。 都営住宅の入居条件と収入制限について 東京都が管理している都営住宅は、主に低所得者や高齢者、ひ