巨人は、２９日からジャイアンツタウンスタジアム、読売ジャイアンツ球場の室内練習場にて、秋季キャンプを実施すると発表した。■練習日１０月２９日：全軍＝午前９時開始１０月３０日〜１１月１３日：午前の部＝午前９時開始午後の部＝午後１時３０分開始※練習日程や開始時間は予告なく変更となる可能性あり※ジャイアンツタウンスタジアムでは練習開始１時間前に開場予定※観覧スタンド閉鎖は１６時を予定。閉鎖時間前で