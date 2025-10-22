第１０４代首相に選出された自民党の高市早苗総裁は２１日に新閣僚を発表し、経済安全保障担当相には４２歳の小野田紀美氏が抜てきされた。一夜明けた２２日には小野田氏の事務所のインスタグラムが更新され、スタッフからの投稿で「昨日、国会にて第１０４代内閣総理大臣に高市早苗総裁が指名され、高市内閣が発足いたしました。小野田におきましては、経済安全保障担当大臣を拝命致しました。高市早苗総理のもと、全力で務め