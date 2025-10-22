１８日、白水県の協同組合でリンゴを仕分ける従業員。（白水＝新華社記者／李一博）【新華社北京10月22日】中国陝西省渭南市白水県で面積30万ムー（2万ヘクタール）余りのリンゴが収穫の最盛期を迎えた。同県産リンゴは年間生産量が60万トン以上に達し、産業チェーン全体の生産高は110億元（1元＝約21円）を超え、タイやマレーシアなど14の国と地域に出荷されている。同県は既に西北地域のリンゴ取引の重要な集散地となり、リン