『ムーミン』の著作権を保有するフィンランドのムーミンキャラクターズ社および米国の映画スタジオ「アンナプルナ」が、新作アニメーション映画の製作を開始したことが発表された。＞＞＞レベッカ・シュガーなどをチェック！（写真5点）『ムーミン』はフィンランドの作家トーベ・ヤンソンによって生み出された。激動の時代のフィンランドで生まれたムーミンの物語は、友情や勇気、自然との共生など普遍的なテーマを描き、世代や国