ドラマ、映画、ミュージカルと多方面で活躍され、2025年10月にはデビュー25周年を迎える女優・ソニンさん。永く、あらゆるシーンで輝き続ける姿は、働く4MEEE世代にとってのまさにロールモデル。そんな彼女に、壁にぶつかった時の乗り越え方や「ワークライフバランス」を整えるために大事にしていることをうかがいました。＜後編＞必要以上に落ち込まないためのリフレッシュ法----壁にぶつかったり、自信をなくしたりした時は、ど