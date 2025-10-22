女優の市毛良枝（75）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。通信で大学に通った過去を明かす場面があった。この日、「JO1」の豆原一成とのダブル主演映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」のPRのため出演。同作で、市毛は亡くなった夫の書斎に遺された大学の入学案内をきっかけに、若い頃の夢だった「学び」の日々を謳（おう）歌する女性を演じている。市毛は「ちょっと私は（100歳で亡