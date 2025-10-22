千葉地方裁判所柔道教室の指導者として、教え子9人に対して性的暴行を加えたり首を絞めたりしたとして、不同意性交や暴行などの罪に問われた千葉県市原市、無職石野勇太被告（33）に、千葉地裁は22日、懲役22年（求刑懲役25年）の判決を言い渡した。判決理由で宮本聡裁判長は、被告が約5年間にわたり合宿や遠征先などで就寝中の児童7人に性的暴行を繰り返し、一部には睡眠作用のある薬を飲ませたとして、常習的で犯意も強いと