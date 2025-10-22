今年のノーベル化学賞に選ばれた京都大学の北川進副学長が、東京で記念講演を行いました。「基礎化学は時間がかかるんですね、ロングレンジでサポートする体制が必要だと思います」北川副学長は、「多孔性材料」と呼ばれる分子サイズの極めて小さな穴を無数に持つ材料の製作に成功したことを評価され今年のノーベル化学賞に選ばれました。22日は、日本化学会が開いた会合で記念講演が行われ、その後の会見で北川副学長は、若い研究