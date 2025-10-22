政府は２２日、米国のトランプ大統領が２７〜２９日の日程で、国賓に次ぐ公式実務訪問賓客として来日すると発表した。天皇陛下との会見を２７日に、高市首相との初の対面会談を２８日に行う方向で調整している。トランプ氏が大統領として来日するのは２０１９年６月以来、４回目。木原官房長官は記者会見で、「日米同盟のさらなる強化にとって極めて有意義な機会で、心から歓迎する」と述べた。