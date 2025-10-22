高市内閣が発足から一夜明け、国土交通省では、自民党から16年ぶりに就任した金子恭之新大臣が「国民の命と暮らしを守る任務に全力を尽くす」と意気込みを述べました。金子国交相：国民の命と暮らしを守り、地域の生活を支える国土交通省の任務に全力を尽くす。国交省の大臣ポストは、自公が政権復帰した2012年以降、公明党の議員が務めてきました。自民党の議員の就任は、野党となった2009年以来、16年ぶりです。金子大臣は、「