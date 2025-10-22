YZRやYZFワークスマイン直系のデルタボックスフやEXUP装備とコスト高おかまいなしのファイナルFZRだった！ ヤマハの250cc4気筒は1985年4月のFZ250 PHAZERがルーツ。250ccの4気筒では初の気筒あたり4バルブの16バルブを搭載、特徴的なストレート吸気のためシリンダーが45°に前傾したジェネシスと呼んだエンジンで、最高出力は45PSを何と14,500rpmの超高回転域で発生、16,000rpmまで許容する当時最先端