22日午後、横手市で行われた緊急銃猟でクマ3頭が駆除されました。14時15分から行われていた付近の通行の規制は、17時ごろに解除されました。緊急銃猟は市街地に居座るクマの捕獲が目的で行われ、県内では初めて、全国では4例目です。横手市は、高橋大市長の許可のもと、市の中心部を流れる横手川の河川敷に“居座る”クマを捕獲するために緊急銃猟を行いました。現場は、横手市役所から北に600メートルの市街地です。クマの