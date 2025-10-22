全国高校駅伝で5度の優勝を誇り、今春から新体制となった大牟田高駅伝部が22日、福岡県大牟田市の同校で同駅伝県予選（11月2日、福岡・嘉麻）出場に向けた取材対応を行った。昨年の全国高校駅伝で準優勝を果たしたが、今春に選手の大半が指導者の退任に伴って鳥取城北高に集団転校。今年はOBの磯松大輔・新監督（51）を迎え、部員8人で活動を行ってきた。転校せずに唯一残った佐々木奏多主将（3年）は「自分を含めて駅伝の出