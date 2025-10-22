ソフトバンクの永井智浩編成育成本部長兼スカウト部部長が22日、東京都内のホテルで取材に応じ、23日のドラフト会議での1位指名を非公表とした。事前にドラフト1位を公表しないのは昨年に続き2年連続となった。ドラフト会議に小久保裕紀監督は欠席。永井部長は抽せん時は、城島健司CBO（チーフベースボールオフィサー）がくじ引き役を務めると明かした。永井部長は「引きが強いからですね」と魚釣りで鍛えた城島CBOに期待。城